Oma Putz ist im Alter von 95 Jahren gestorben

Spielte unter anderem am Burgtheater

Auch wenn sie den meisten Zuschauern als herzliche Oma Putz in Erinnerung bleiben wird: Ihre Schauspielkarriere startete Hartmann-Prochazkova bereits lange vor der ikonischen Möbel-Werbung. Im städtischen Theater von Prag sammelte sie erste Schauspielerfahrungen, studierte schließlich am Prager Konservatorium, nach dem Zweiten Weltkrieg in Brünn Schauspiel.