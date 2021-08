Lidl ruft zwei Hanftees und Hanföl zurück

Wegen eines erhöhten Gehaltes an Tetrahydrocannabinol (THC) werden drei beim Diskonter Lidl in Österreich verkaufte Produkte, „Solevita Hanf Tee 0,75 l“, „Mogota Hanftee“ und das „Vita D‘or Bio Hanföl kaltgepresst 250 ml“ des Herstellers P. Brändle zurückgerufen. Der Kaufpreis werde auch ohne Vorlage des Kassenbons erstattet, so das Unternehmen. Kunden sollten den Rückruf unbedingt beachten und diese Lebensmittel nicht verzehren, betonte man bei Lidl.