Nach Erdbeben in Haiti: Papst spendet 200.000 Euro

Papst Franziskus macht sich nicht nur für Corona-Impfungen stark, er ruft auch zu Spenden für das leidgeprüfte Haiti auf. Der Karibikstaat wurde nicht nur von einem schweren Erdbeben erschüttert, Wirbelsturm „Grace“ sorgte nur wenige Tage später für weitere Verwüstungen in dem Land, das zu den am wenigsten entwickelten Ländern der Welt zählt. 200.000 Euro will das katholische Kirchenoberhaupt der Bevölkerung als Unterstützung zukommen lassen.