Erdbeben-Opfer in Haiti plünderten Hilfskonvoi

Engpässe bei der Grundversorgung lösen in der Bevölkerung zunehmend massive Wut aus. Ein Fotograf der Nachrichtenagentur AFP berichtete von chaotischen Szenen in Les Cayes, in der am Freitag (Ortszeit) Reissäcke an Opfer des Bebens verteilt werden sollten. Aus Frustration und Verzweiflung über Schwierigkeiten bei der Verteilung der Lebensmittel kam es schließlich zur Plünderung.