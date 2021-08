Tropensturm „Grace“: Regen überschwemmte Haiti

Zahl der Erdbeben-Opfer auf 1419 gestiegen

Die Zahl der bestätigten Todesopfer des Erdbebens der Stärke 7,2 stieg mittlerweile auf 1419, teilte die Zivilschutzbehörde am Montag mit. Zahlreiche Menschen wurden noch in den Trümmern der vielen zerstörten Gebäude im Süden des Landes vermutet. Rund 6900 Menschen waren bei der Katastrophe am Samstag verletzt worden.