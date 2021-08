Autobahn-Gemeinden leiden unter Ausweichverkehr

Ähnlich sieht das auch Kuchls Ortschef Thomas Freylinger: „Denn da helfen auch die Abfahrtssperren nicht mehr, weil die Autos gar nicht auf der Autobahn sind.“ Starke Kritik äußert er an der österreichischen Autobahngesellschaft Asfinag, weil diese genau in der Ferienzeit ihre Sanierungen durchführen und so zu noch mehr Staus beitragen. „Ich bin überzeugt, dass die Baustellen vom Wetter her auch nach dem Reiseverkehr gemacht werden könnten“, sagt der Tennengauer. Die bisherigen Maßnahmen haben für Freylinger bis zu einem gewissen Grad durchaus funktioniert, „aber bei diesen Massen an Autos geht es nicht mehr.“