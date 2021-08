Auto auf regennasser Tauernautobahn überschlagen

Durch die regennasse Fahrbahn geriet eine Pkw-Lenkerin aus dem Bezirk Villach Land am Sonntagabend auf der A10 Tauernautobahn in Fahrtrichtung Villach auf Höhe Aifersdorf ins Schleudern, kam rechts von der Fahrbahn ab, touchierte in der Böschung einen Kanaldeckel und überschlug sich. Das Fahrzeug kam auf der Fahrerseite zum Liegen. Die Fahrerin wurde unbestimmten Grades verletzt.