Burgenländerin kämpft gegen Autoimmunschwäche

Einer ihrer größten Wünsche ging jetzt in Erfüllung. Schrauf nahm an dem Bewerb „Race around Austria“ teil. Mit einem Vierer-Team bezwang die sportliche Patientin 2170 Kilometer und 30.000 Höhenmeter non-stop in drei Tagen, 14 Stunden und 15 Minuten. Zum Start in St. Georgen im Attergau (OÖ) kehrte sie wohlbehalten zurück. Ein Stab aus 17 Helfern sorgte für eine Top-Betreuung des Teams „Foahrmaarunde“.