Mindestens 21 Tote bei Überschwemmungen in USA

Bei Überschwemmungen im US-Bundesstaat Tennessee sind mindestens 21 Menschen ums Leben gekommen. Wie Lokalmedien unter Berufung auf Behördenangaben berichteten, wurden am Sonntag noch bis zu 30 Personen vermisst. In dem Bundesstaat im Süden der USA hatte Starkregen am Samstag Überflutungen ausgelöst. Der Wetterdienst sprach von „historischen“ Niederschlagsmengen.