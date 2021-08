Stiche und Schüsse: Ex-Häftlinge als Gewalttäter

Aufregung um ehemalige Gefängnisinsassen bei zwei Gewaltverbrechen: Am Wochenende verübten zwei Häfenbrüder in Ober- und Niederösterreich blutige Angriffe: So stach ein „Ex-Knacki“ in Braunau (Oberösterreich) einen Gärtner nieder. In St. Pölten (Niederösterreich) feuerte ein vorbestrafter Türke auf einen Landsmann, ebenso ein Ex-Häftling.