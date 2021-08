Wie die Parteien im Land derzeit wirklich liegen

ÖVP klar auf Platz 1

In der Migrationskrise 2015 gab es in der Vorwahlphase zeitweiseein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Schwarzund Blau. Diesmal wird der Abstand wieder größer. Derzeit liegt die ÖVP laut unserer Umfrage bei 38 Prozent.Das ist aber nicht die Obergrenze, wie Peter Hajek von Unique Research erläutert: „Unter den Unentschlossenen, und das sind derzeit insgesamt 18 Prozent der Befragten, hat die ÖVP deutlich mehr Anteile in der Kategorie ,noch am ehesten wählbar‘ als die Konkurrenz. Alles in allem ist ausreichend Potenzial vorhanden, die 40-Prozent-Marke zu überspringen.“