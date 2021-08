US-Open: Quali startet mit vier Österreichern

Zwei Männer und zwei Frauen können in der Qualifikation verhindern, dass Österreich erstmals nach langer Zeit mit keinem Spieler im Hauptbewerb eines Tennis-Majors vertreten ist. Sebastian Ofner, Jurij Rodionov bzw. Barbara Haas und Julia Grabher bestreiten kommende Woche die Ausscheidung für die US Open in New York. Die Spiele gehen von Dienstag bis Freitag in Szene.