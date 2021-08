So wurde Herbert Schnalzer zum Podcast-Star

Mit Podcast gutes Geld verdienen

Der gelernte Einzelhandelskaufmann bietet auch Online-Seminare an, um Interessierte Podcast-fit zu machen. In den Lehreinheiten geht es um das technische Handwerk, rechtliche Fragen und vor allem, wie man andere Menschen mit sehr persönlichen Themen und Inhalten begeistern kann. „Wichtig ist es, authentisch zu bleiben, aber auch regelmäßig on air zu sein, um gern und viel gehört zu werden“, plaudert Schnalzer aus seiner Podcast-Schule, die von unterschiedlichen Lernhungrigen besucht wird.