Anmeldung zur Impf-Auffrischung ab September

Um die Durchimpfung der Bevölkerung zu beschleunigen, werden in der letzten August- und der ersten Septemberwoche zusätzlich offene Impftage angeboten. Am 26. August und am 2. September wird jeweils von 16 bis 20 Uhr ohne Anmeldung in jeder Impfstraße des Landes sowie in St. Johann, Zell am See, Hallein und St. Michael geimpft. Zum Einsatz kommt der Impfstoff Biontech/Pfizer, damit auch alle Zwölf- bis 18-Jährigen das Angebot nutzen können. Rund 50 Sonderimpfaktionen sind fixiert. Zum Schulstart soll es zusätzlich an den Schulen auch noch spezielle Angebote geben.