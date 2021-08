LIVE ab 17.30 Uhr: FC Bayern München gegen Köln

Titelverteidiger Bayern München peilt im Heimspiel gegen den 1. FC Köln am Samstag den ersten Dreier an und wird im Vorfeld den kürzlich verstorbenen Gerd Müller ehren. Vor dem Anpfiff wird der ehemalige Torjäger in Reden gewürdigt, danach gibt es eine Trauerminute. Mit dem LIVETICKER von sportkrone.at sind Sie dabei.