Hütter kassiert mit Gladbach deftige Abfuhr

Für Hütter setzte es im Duell mit seinem einstigen Nachfolger bei den Young Boys Bern einen herben Dämpfer. Gladbach-Torhüter Yann Sommer mit einem Eigentor (3.), Patrik Schick (8.), Moussa Diaby (55.) und Nadiem Amiri (87.) erzielten die Tore. Bayer-Torhüter Lukas Hradecky hielt zudem nach Foul von Mitchel Bakker an Lainer einen Elfmeter von Lars Stindl (43.). Der Salzburger Außenverteidiger verletzte sich dabei an der rechten Wade und wurde von zwei Betreuern gestützt in die Kabine gebracht.