LIVE ab 15.30 Uhr: Hoffenheim gegen Union Berlin

Hoffenheim feierte am 1. Spieltag (4:0 in Augsburg) den höchsten Auftaktsieg seiner Bundesliga-Historie (in seiner 14. Spielzeit)! Union punktete indes erstmals beim Saisonauftakt in der Bundesliga (1:1 gegen Leverkusen); 2019/20 (0:4 gegen Leipzig) und 2020/21 (1:3 gegen Augsburg) wurde am 1. Spieltag jeweils verloren.