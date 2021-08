Skoda Fabia: Der neue schlägt sogar seine Brüder

Apple Carplay ist kabellos verfügbar, das Handy wird induktiv geladen. Auch in Sachen Navitainment profitiert der Fabia vom MQB, inklusive eSIM und 64-GB-SSD-Festplatte für die Navikarten. Und auch an Freunde von Dashcams haben sie in Mladá Boleslav gedacht: Über dem Innenspiegel Spiegel befindet sich optional ein USB-C-Anschluss, so hängt kein Kabel quer vor der Scheibe herum.