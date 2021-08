Kim Kardashian: Wirbel um geschrumpften Po

Kardashian ließ sich Po röntgen

In der Vergangenheit hatte Kim Kardashian allerdings stets behauptet, alles an ihrem Po sei alles Natur pur. Vor einigen Jahren ließ sich die Noch-Ehefrau von Rapper Kanye West sogar ihr Hinterteil röntgen, um zu beweisen, das alles echt sei und sie nicht nachgeholfen habe. Schuld daran, dass sie solche Kurven habe, seien lediglich Spritzen gegen ihre Schuppenflechte, enthüllte sie später: „Ich bekam eine Cortison-Spritze in meinen Hintern.“ Alle paar Jahre müsse sie Cortison spritzen lassen - und das Medikament habe schließlich ihre Kehrseite anschwellen lassen.