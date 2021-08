Drogen im Millionenwert von Polizei beschlagnahmt

Insgesamt vier Zugriffe hatten die Ermittler durchgeführt - und dabei 29 Kilogramm Kokain, rund 9,5 Kilogramm Heroin, etwa zwei Kilogramm Cannabis sowie 36,5 Kilogramm an Streckmittel sichergestellt. Doch auch Waffen, gefälschte Dokumente und Bargeld in der Höhe von 360.000 Euro sei beschlagnahmt worden, hieß es am Donnerstag. „Der Straßenverkaufswert der sichergestellten Suchtmittel liegt im Millionenbereich“, betonte Polizeisprecher Daniel Fürst.