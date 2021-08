Aggressiver Mann (33) verletzte zwei Polizisten

Linzer Polizisten mussten am 17. August 2021 um 20:30 Uhr gegen einen 33-Jährigen einschreiten, welcher bei einer Theateraufführung in der Stadt Linz die Ordnung erheblich störte. Der Mann aus dem Bezirk Linz-Land stand im Eingangsbereich bei einem Gast, welchen er lautstark belästigte. Er hatte einen Aschenbecher in der Hand und hantierte mit diesem herum.