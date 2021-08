Innenministerium schiebt Afghanen nach Rumänien ab

Inmitten der brisanten Debatte um mögliche Abschiebungen hat das Innenministerium am Dienstag mehrere Geflüchtete aus Afghanistan aus Österreich abgeschoben. Ziel war jedoch nicht ihr Herkunftsland, sondern Rumänien. Indessen wird die Kritik an der Haltung der ÖVP in Migrationsfragen immer lauter.