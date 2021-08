Neuer Vorstoß: Steirische Pfarren als Impf-Station

Bischof Krautwaschl an Bord

„Die Impfkampagne in den Gemeinden und auch in den Pfarren ist eine gute Sache, denn im Sinne von Papst Franziskus hilft sie, von Gott geschenktes Leben zu schützen. Das eigene und das der anderen“, sagt Diözesanbischof Wilhelm Krautwaschl. Pfarrhöfe und deren Begegnungsbereiche bieten sich für Impfkampagnen an.