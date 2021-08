Konkurrenz für Demir? Koeman will „Topspieler“

Dieser, Demir, hatte ja am Sonntag beim 4:2-Sieg zum Liga-Start gegen Real Sociedad vergeblich auf sein Pflichtspiel-Debüt für Barca gehofft. Immerhin von der Bank aus durfte er aber eine wahre Gala-Vorstellung von Martin Braithwaite mit zwei Toren und einem Assist begutachten. Gary Lineker jubelte den Dänen via Twitter gleich einmal zum „neuen Messi“ hoch. Skurril: Eben dieser Braithwaite - so zumindest der Stand bis zu seinem Traumdebüt - könnte noch verkauft werden, um Kohle für andere Transferdeals locker zu machen.