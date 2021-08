LIVE ab 20 Uhr: Gibt Demir sein Barcelona-Debüt?

Erstmals seit fast 20 Jahren startet der FC Barcelona in eine Liga-Saison in Spanien ohne Lionel Messi. ür das neuformierte Team geht es am Sonntag mit einem Heimspiel gegen Real Sociedad los. Möglich ist auch, dass der Österreicher Yusuf Demir am Sonntag (20.00 Uhr) im Matchkader steht, nachdem die 18-jährige Rapid-Leihgabe in allen wichtigen Vorbereitungsspielen zum Einsatz gekommen war. Mit dem sportkrone.at-Liveticker (siehe unten) verpassen Sie nichts. Offiziell ist Demir Spieler der zweiten Barcelona-Mannschaft.