Österreich spendet 100.000 Dosen Corona-Impfstoff für den Libanon. Wie das Außenministerium am Montag bekannt gab, hat sich die Pandemie in dem in einer Krise steckenden Mittelmeer-Land verschärft. Besonders bei der Gesundheitsversorgung gibt es Engpässe. Vor dem Hintergrund einer noch sehr geringen Durchimpfungsrate würden die Covid-19-Infektionen derzeit wieder stark ansteigen.