Hoher Frauentag: Ein Tag mit langer Tradition

Dank und Wertschätzung

Tirol feiert den Landesfeiertag gemeinsam mit Südtirol und Welschtirol in Innsbruck. Im Rahmen eines Landesüblichen Empfangs, der Kranzniederlegung am Andreas-Hofer-Grabmal in der Hofkirche und der Heiligen Messe in der Jesuitenkirche Innsbruck repräsentieren Landeshauptleute und die drei Tiroler Landeskommandanten der Schützenbünde die Landesteile des historischen Tirol. Es ist auch ein Tag des Dankes an verdiente Persönlichkeiten und ihrer Wertschätzung.