Junges Pärchen bei Mopedsturz verletzt

Der 16-Jährige und seine 14-jährige Freundin - beide sind aus dem Bezirk Südoststeiermark - fuhren mit dem Moped auf einer Gemeindestraße in Größing. In einer leichten Linkskurve kamen sie links auf das Straßenbankett und in weiterer Folge zu Sturz. Der 16-Jährige wurde leicht, das Mädchen unbestimmten Grades verletzt. Sie wurde von Rettung ins LKH Graz eingeliefert.