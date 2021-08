„Die Nachtgastronomie ist verzweifelt!“

Dass auf einer Tanzfläche mit einer, wie es in der 2G-Sonderregelung heißt, „vermehrten Durchmischung und Interaktion der Kunden zu rechnen ist“, sei klar, so Köb: „Für die Betreiber ist es allerdings nicht nachvollziehbar, dass etwa Zeltfeste oder Barbetriebe, wo Gäste ebenfalls bis in die Morgenstunden feiern und zu Musik tanzen, unter die 3G-Regel fallen. Als Folge drängen sich Menschen in den Bars, während sich in Diskotheken 25 Besucher auf der Tanzfläche befinden. Es sei allen Betrieben vergönnt, dass sie endlich wieder Gäste bedienen können. Aber es sollte fair bleiben.“