Mit Solar.Dach zieht die Energie der Zukunft ein!

Nutzen auch Sie ihr Dach und werden aktiver Teil der Energiewende! Mit dem Salzburg AG Solar.Dach werden Sie Ihr eigener Stromerzeuger. Mit einer modernen Photovoltaik-Anlage wandeln Sie das Sonnenlicht in umweltschonenden, sauberen Strom um. So investieren Sie - ohne hohe Anfangskosten - in die Zukunft der Stromerzeugung. Denn Ihr Solar.Dach gibt es auf Wunsch mit Ratenzahlung auf bis zu zwölf Jahren.