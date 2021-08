Ex-Sturm-Talent Ranftl: Kultklub statt Komfortzone

„Als ich dann das Stadion gesehen habe, ein Hammer! Danke, dass ich das noch erleben darf!“, schwärmt der 29-Jährige, der zuletzt im Cup krank passen musste. Heute zuhause gegen Aue wird der Mittelfeldmann aber wieder an Bord sein. 160.000 MitgliederUnd das zweite Heimspiel in der 62.271 Zuschauer fassenden Veltins-Arena genießen. Beim Liga-Start gegen den HSV drückten rund 20.000 Fans dem Bundesliga-Absteiger die Daumen.



Eine andere Welt. „Selbst zu unseren öffentlichen Trainings kommen an die 1000 Zuseher.“ Ranftl, der in der Nähe von Duisburg wohnt, fühlt sich längst pudelwohl beim Malocher-Klub, der unfassbare 160.000 Mitglieder hat. Für den Kultklub verzichtete der Ex-Sturm-Kicker auch auf seine Komfortzone beim LASK: „Dort hab ich gewusst, wenn ich meine Leistung bringe, werde ich wahrscheinlich auch spielen.“ Bei den Knappen muss er sich jetzt neu beweisen. „Von der Qualität der zweiten Liga bin ich schon ein wenig überrascht, auch die Trainingsschwerpunkte sind ganz andere.“