Brot und Gebäck werden um rund zehn Prozent teurer

Fachkräfte in der Backbranche fehlen

In aller Munde ist auch der wachsende Fachkräftemangel in der Backwarenbranche, was zumeist auf niedrige Einstiegsgehälter und widrige Arbeitsbedingungen zurückgeführt wird. Ab 1. Oktober wird es daher neuen Löhne und Gehälter in der Branche geben. Viele Unternehmer rechnen damit, dass sie der Gewerkschaft beim Kollektivvertrag heuer nach Jahren, in denen sie bei den Verhandlungen auf der Bremse standen, spürbare finanzielle Zugeständnisse machen müssen. Im Raum steht ein Plus von rund 2,1 Prozent. Die Erhöhung der Ist-Löhne dürfte stärker ausfallen. „Der Großteil der Bäcker zahlt deutlich über dem Kollektivvertrag, ansonsten würden sie einsam in der Backstube stehen“, sagt Bruckner.