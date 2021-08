Hilfswerk schlägt Alarm: Pflegepersonal fehlt

Genau deswegen schlägt das Hilfswerk nun Alarm. Denn ihnen – und anderen Organisationen – fehlt es an Personal, um pflegende Angehörige bestmöglich zu unterstützen. Alleine das Hilfswerk hat 200 offene Stellen in NÖ. „Es gibt für Familien daher Wartelisten, und wir können oft leider nicht das gewünschte Zeitausmaß anbieten“, so die Präsidentin des Hilfswerks, Michaela Hinterholzer.