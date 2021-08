Almwandern mit Rendi-Wagner in der Obersteiermark

Wie die SPÖ-Chefin betonte, sind es die Bürgermeister, „die am Nächsten dran sind“. Die Gemeinden „erbringen unverzichtbare Leistungen für ihre BewohnerInnen, auch hier im Bezirk: Investitionen ins Verkehrsnetz, in Schulen und Kinderbetreuung, in Gesundheitsversorgung und Pflege, in Feuerwehren, in die lokale Wirtschaft und vieles mehr“.