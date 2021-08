Spitalsrohbau zu 70 Prozent fertig

Spitalsgeschichte seit 1888

Bei dieser Gelegenheit besichtigte Doskozil auch das neu gestaltete Besucherzentrum „Spectrum Spital Oberwart“. Gegenüber der Baustelle finden Interessierte in einem Container auf 30 Quadratmetern von Montag bis Freitag zwischen 9 und 17 Uhr viel Wissenswertes zur größten und modernsten Baustelle des Landes. „Gezeigt wird die Geschichte des Krankenhauswesens in Oberwart von den ersten Plänen im Jahr 1888 bis heute. Die Einrichtung dieses Zentrums unterstreicht auch, welche Bedeutung dieses Bauprojekt für die gesamte Region hat“, so Doskozil stolz.