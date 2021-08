Sabine ist ein richtiges Supergirl im Extremsport

Der Wildsau Dirt Run zum Beispiel gehört zum anstrengendsten und dreckigsten Hindernislauf Österreichs. Sabine musste schon oft ihren inneren Schweinehund bekämpfen, um die Laufstrecke durch Wald und über Wiesen mit Steigungen und Abhängen in unwegsamem Gelände sowie die künstlichen Hindernisse zu bewältigen. Beim Wildsau Dirtrun Cup 2019 schaffte die Sportlerin zweimal den ersten und einmal den dritten Platz. Auch der Spartan Super verspricht alles, was das Herz eines echten Obstacle Course Racers begehrt. Das Rennen gleicht mit seiner Distanz von zehn Kilometern und 25 Hindernissen einem Schlachtfeld. Der Spartan Super bringt die Teilnehmer an ihre physischen und mentalen Grenzen. Sabine ist den Spartan Race Super bereits dreimal gelaufen, die Spartanerin darf auf erste und zweite Plätze stolz sein.