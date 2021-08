Der „Teilzeit-Pilot“ war in aller Munde

Der dreifache MotoGP-Vizeweltmeister, der nach seinem Karriereende nun als Testfahrer für KTM unterwegs ist, düste als einmaliger Wildcardfahrer in seinem ersten Rennen nach drei Jahren Pause (!) als Zehnter in die Top-10! „Es ist ein großartiges Ergebnis“, strahlte der Spanier. „Wir haben für unsere Testarbeit bei KTM viel gelernt. Zum Schluss war ich auch ganz knapp an den Márquez-Brüdern dran“, war der 35-Jährige stolz.