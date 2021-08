Zahnärzte und Labore prellten Staat um Millionen

Anonymer Ankauf von Bruchgold

Als weiteren miesen Trick von Dentisten gelang es den „Finanzern“, den anonymen Ankauf von Bruchgold aufzudecken. Das ohne Rechnung erstandene Edelmetall schien somit ebenso nicht in der Buchhaltung auf. Kurzum: Beim Finanzamt wurden völlig falsche Umsätze und Einkäufe eingereicht. Um das steuerliche „Zahnarzt-Problem“ an der Wurzel zu packen, rückte die Steuerfahndung seit Jänner 2020 in drei Wellen mit 86 Bediensteten aus. Vorerst wurden bei Hausdurchsuchungen Labore und Zahnarztpraxen in Kärnten, der Steiermark, in Wien und in Niederösterreich „geröntgt“, um weitere wackelige Rechnungen zu entdecken.