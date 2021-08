„Einkauf“ ohne zu bezahlen: Frecher Räuber gefasst

Für sein leibliches Wohl und die Befriedigung seiner Nikotingelüste hat ein 33 Jahre alter Mann am Freitagnachmittag in Wien tatkräftig gesorgt - allerdings ohne Anstalten zu machen, dafür in den jeweiligen Geschäften auch zu bezahlen. Der Verdächtige leugnete aber erst gar nicht, als die Polizei ihn stoppte.