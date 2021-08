Fußgänger erfasst: Flüchtiger Autolenker entlarvt

Der Unfall hatte sich am Donnerstag gegen 20 Uhr ereignet. Der 72-jährige Deutsche marschierte mit seiner Familie auf der rechten Seite der Wildschönauer Landesstraße in Niederau taleinwärts in Richtung Oberau, als sich ihnen von hinten ein Auto näherte. Der Mann wurde schließlich vom Pkw gestreift, wodurch er zu Sturz kam und sich erheblich verletzte.