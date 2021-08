Zum Steinernen Hüttl: Archaisches Ziel im Gaistal

Wir parken das Auto bei der ersten Möglichkeit im Gaistal und fahren dann mit dem Mountainbike weiter einwärts. Nach dem Parkplatz Salzbach geht es am Talweg entlang der Ache dahin. Am Beginn muss kräftig in die Pedale getreten werden (hier keinesfalls rechts am für Bikes gesperrten Wanderweg nach oben!). Wir passieren die Abzweigung zur Hämmermoos- und Gaistalalm, um wenig später rechts ein paar Meter nach oben zur Tillfussalm zu radeln und den Drahtesel in dem Bereich zu parken.