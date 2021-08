Zahlen rückläufig: Notbremse in Niederlanden wirkt

Dicht an dicht sitzen die Leute an den Amsterdamer Grachten in der Sonne. Küsschen zur Begrüßung, kaum einer hält Abstand, keiner trägt Maske - die liegen allenfalls im Müll. Gedränge in den Läden, Grillparties in Parks. „Gezellig“, so wie es die Niederländer eben lieben. War da noch was? Ach ja - die Niederlande sind Hochrisikogebiet. Die Infektionszahlen liegen hier etwa siebenmal so hoch wie beim deutschen Nachbarn.