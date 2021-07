1000 Infizierte bei Festival in Niederlanden

Rund 20.000 Menschen hatten am 3. und 4. Juli das zweitägige Open-Air-Festival „Verknipt“ besucht. Am ersten Tag infizierten sich mindestens 448 Besucher, am zweiten Tag weitere 516, berichtete die niederländische Nachrichtenagentur ANP. Laut Angaben der Veranstalter wurden die Corona-Nachweise am Eingang streng kontrolliert. Für die Besucher seien sogar Zeitfenster eingerichtet worden, um einen Andrang zu verhindern.