Erntehelfer prügelten sich am Hof des Arbeitgebers

Gegen 17 Uhr gerieten zwei afghanische Erntehelfer im Alter von 23 und 25 Jahren, bei Arbeiten auf einem Hof in Eferding mit mehreren ukrainischen Erntehelfern, in Streit. Dabei kam es auch zu tätlichen Auseinandersetzungen zwischen den Erntehelfern, in deren Verlauf der 23-Jährige von einem vorerst noch unbekannten ukrainischen Erntehelfer ins Gesicht geschlagen und verletzt wurde.