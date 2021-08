Neues Frühwarnsystem im Kampf gegen Baumschädlinge

Während die Waldbesitzer in Osttirol auch heuer mit dem Borkenkäfer zu kämpfen haben, ist es in Nordtirol ruhig. „Der Anteil von Käferholz an der gesamten Nutzungsmenge liegt bei unter zehn Prozent“, heißt es aus der Forstabteilung des Landes Tirol. Damit würde sich die Schadholzmenge in Grenzen halten. Als wesentlicher Grund wird das kühlere Frühjahr angegeben.