Litauische Einbrecherbande ging Polizei ins Netz

Zwischen 2019 und 2021 zeichnete die litauische Bande für stolze 18 Einbrüche in Firmen, Liftkassen und Fahrradgeschäften verantwortlich. Laut Polizei belief sich der verursachte Schaden der Täter auf mehr als 500.000 Euro. Die Litauer gingen bei ihren Coups sehr professionell vor: Sie mieteten sich zur Einreise nach Österreich in ihrer Heimat ein Auto und versahen dieses mit gefälschten Kennzeichen. Bei den Einbrüchen benutzten sie Störsender und Funkgeräte. Vor dem Verlassen der Firmenobjekte wurden am Tatort Flüssigkeiten versprüht, um einer möglichen Verfolgung durch hinterlassene DNA Spuren zu erschweren bzw. unmöglich zu machen.