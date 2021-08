Bisher 822.400 Impfungen in Tirol durchgeführt

Bis dato 39.000 Impfungen ohne Anmeldung

Bereits am Donnerstag hat das Impfzentrum in Innsbruck wieder von 9 bis 13 Uhr und von 15 bis 18 Uhr seine Türen für Impfungen ohne Anmeldung geöffnet - einer von zahlreichen weiteren Terminen, die noch bis Ende des Monats in allen Bezirken angeboten werden. Am Freitag bzw. am Wochenende besteht diese Möglichkeit bereits wieder in allen Tiroler Impfzentren. Die Termine findet man auf www.tirol.gv.at. Diese Woche wurden am Montag und Dienstag in Innsbruck und Reutte (nur Dienstag) knapp 2200 Impfungen ohne Anmeldung durchgeführt. Insgesamt sind in ganz Tirol seit dem Start des besonders niederschwelligen Impfangebots am 4. Juli bisher über 39.000 Impfungen ohne Anmeldung erfolgt.