Preisgeld für Olympia-Gold sorgt für Aufregung

Der Präsident des Internationalen Radverbandes (UCI), David Lappartient, hat die Entscheidung des Leichtathletik-Weltverbandes, Olympia-Gold in Paris mit 50.000 Dollar (46.000 Euro) zu belohnen, kritisiert. „Ich glaube wirklich, dass dies nicht dem olympischen Geist entspricht“, sagte er am Dienstag am Rande der Fackelzeremonie für die Spiele in Paris.