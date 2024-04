Bei Olympia gibt‘s wieder ein Österreich-Haus

Nach der Ausgabe in digitaler Form in Tokio und Peking wegen der Corona-Pandemie wird es bei den Olympischen Spielen in Paris wieder ein Österreich-Haus in altbewährter Form geben. ÖOC-Generalsekretär Peter Mennel unterzeichnete am Freitag einen entsprechenden Vertrag, das „Austria House“ befindet sich im „Pavillon Montsouris“ im Süden der französischen Metropole, dem 14. Arrondissement. Die Eröffnung ist für 25. Juli geplant.