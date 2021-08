Bettina Plank: Karate-Bewerb „krass und verrückt“

Dennoch konnte sie es „gar nicht glauben, dass es eine Medaille ist. Was hier passiert ist, was hier gelaufen ist, ist ein Wahnsinn.“ Nur zehn Damen hatten sich für das Olympische Turnier qualifiziert, nachdem sich zuvor „600 Mädels um die Startplätze gerauft“ hätten, so Plank. Der Bewerb sei „krass und verrückt“ gewesen.